Bébés signeurs Bibliothèque des Petits-Bois, 18 mars 2022, Versailles.

Bébés signeurs

Bibliothèque des Petits-Bois, le vendredi 18 mars 2022 à 10:00

Un moment à partager dans la convivialité entre les professionnels du livre et de la petite enfance, les bébés entre 6 mois et 3 ans et leur famille, initiation au langage des signes. Vendredi 18 mars 2022 • 10h Bibliothèque des Petits-Bois ☎ 01 30 50 55 55 Jeudi 21 avril 2022 • 10h Bibliothèque de l’Heure Joyeuse ☎ 01 30 97 28 88 Jeudi 9 juin 2022 • 10h Bibliothèque Vauban ☎ 01 39 97 87 50

Sur inscription

Bibliothèque des Petits-Bois 6 Rue Bernard de Jussieu, 78000 Versailles Versailles Jussieu Yvelines



