Bébés signeurs Bibliothèque de Porchefontaine, 18 novembre 2021, Versailles.

Bébés signeurs

Bibliothèque de Porchefontaine, le jeudi 18 novembre à 10:00

Un moment à partager dans la convivialité entre les professionnels du livre et de la petite enfance, les bébés entre 6 mois et 3 ans et leur famille, initiation au langage des signes. Jeudi 18 novembre 2021 • 10h Bibliothèque Porchefontaine ☎ 01 39 50 60 03 Jeudi 13 janvier 2022 • 10h Bibliothèque des Prés-aux-Bois ☎ 01 39 51 21 99 Vendredi 4 février 2022 • 10h Bibliothèque Saint-Louis ☎ 01 30 97 29 00 Vendredi 18 mars 2022 • 10h Bibliothèque des Petits-Bois ☎ 01 30 50 55 55 Jeudi 21 avril 2022 • 10h Bibliothèque de l’Heure Joyeuse ☎ 01 30 97 28 88 Jeudi 9 juin 2022 • 10h Bibliothèque Vauban ☎ 01 39 97 87 50

Sur inscription

Bibliothèque de Porchefontaine 86 rue Yves le Coz 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T11:00:00