Bébés Nageurs Piscine du lac Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Bébés Nageurs Piscine du lac, 16 avril 2022, Montargis. Bébés Nageurs

Piscine du lac , le samedi 16 avril à 09:00

Venez fêter pâques – Un moment parents/enfants exceptionnel à découvrir – Photos souvenirs, parcours et eau chauffée à 32° et plein d’autres surprises ! 10 € (1 bébé + 2 accompagnants) Venez fêter pâques – Un moment parents/enfants exceptionnel à découvrir Piscine du lac 1 Rue des Closiers, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Piscine du lac Adresse 1 Rue des Closiers, Montargis Ville Montargis lieuville Piscine du lac Montargis

Piscine du lac Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/

Bébés Nageurs Piscine du lac 2022-04-16 was last modified: by Bébés Nageurs Piscine du lac Piscine du lac 16 avril 2022 Montargis Piscine du lac Montargis

Montargis