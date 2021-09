Le Mans Piscine des Ardriers Le Mans, Sarthe Bébés nageurs, bébés lecteurs Piscine des Ardriers Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Piscine des Ardriers, le samedi 9 octobre

Deux bibliothécaires profitent des séances de bébés nageurs pour raconter des histoires aux tout-petits les pieds dans l’eau !

Gratuit

Piscine des Ardriers Rue du Vieux Loup, 72000 Le Mans

2021-10-09

