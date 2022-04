Bébés musique Bibliothèque Centrale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Bébés musique Bibliothèque Centrale, 14 mai 2022, Versailles. Bébés musique

le samedi 14 mai à Bibliothèque Centrale

Dans le cadre du Mai papillon 2022.

Sur inscription à partir du 2 mai à 10h

Éveil musical sur le thème du printemps pour les enfants de 8 mois à 3 ans. Bibliothèque Centrale 5 rue de l’indépendance américaine 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T10:45:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Centrale Adresse 5 rue de l'indépendance américaine 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Bibliothèque Centrale Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque Centrale Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Bébés musique Bibliothèque Centrale 2022-05-14 was last modified: by Bébés musique Bibliothèque Centrale Bibliothèque Centrale 14 mai 2022 Bibliothèque Centrale Versailles Versailles

Versailles Yvelines