BÉBÉS LECTEURS, 5 avril 2022, .

BÉBÉS LECTEURS

2022-04-05 10:30:00 – 2022-04-05 11:00:00

GRATUIT – sur inscription (inscrire uniquement les bébés – un seul accompagnateur par bébé ) sur le site internet du domaine : http://domainederestinclieres.herault.fr

Bébés lecteurs

de 10h30 à 11h – Domaine de Restinclières

Bébés lecteurs : Le bestiaire des animaux du jour et de la nuit, suivis de chants

Pour les bébés de 0 à 3 ans (accompagnés d’un adulte)

RV avec l’animatrice dans la cour du château de Restinclières à Prades le lez, à 10h10, ascenseur pour poussettes

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

