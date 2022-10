BEBES LECTEURS – VILLENEUVE LÈS BÉZIERS – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hrault

Villeneuve-lès-Béziers

BEBES LECTEURS – VILLENEUVE LÈS BÉZIERS – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers, 11 juin 2022, Villeneuve-lès-Béziers. BEBES LECTEURS – VILLENEUVE LÈS BÉZIERS – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES

Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hrault

2022-06-11 11:00:00 – 2022-06-11 Villeneuve-lès-Béziers

Hrault Des lectures à destination des plus petits.

Sur réservation uniquement. Des lectures à destination des plus petits.

Sur réservation uniquement. Villeneuve-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Villeneuve-lès-Béziers Autres Lieu Villeneuve-lès-Béziers Adresse Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hrault Ville Villeneuve-lès-Béziers lieuville Villeneuve-lès-Béziers Departement Hrault

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-beziers/

BEBES LECTEURS – VILLENEUVE LÈS BÉZIERS – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers 2022-06-11 was last modified: by BEBES LECTEURS – VILLENEUVE LÈS BÉZIERS – FESTIVAL GRAND ZYEUX P’TITES ZOREILLES Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers 11 juin 2022 Hrault Rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hrault Villeneuve-lès-Béziers

Villeneuve-lès-Béziers Hrault