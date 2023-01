Bébés lecteurs Vielle-Saint-Girons Vielle-Saint-Girons Catégories d’Évènement: Landes

Landes Venez partager avec votre enfant des moments de complicité. Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z’oreilles de 0 à 3 ans. à partager en famille ou avec sa nounou.

Venez partager avec votre enfant des moments de complicité. Contes, comptines, historiettes et autres fabulettes, jeux de doigts…pour petites z'oreilles de 0 à 3 ans. à partager en famille ou avec sa nounou.

Informations au 05 58 47 94 62.

Informations au 05 58 47 94 62. +33 5 58 47 94 62 Médiathèque CLNT

