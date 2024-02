Bébés lecteurs -Thème des bisous 0-4 ans Altkirch, mercredi 21 février 2024.

Bébés lecteurs -Thème des bisous 0-4 ans Altkirch Haut-Rhin

Lecture et chansons, moment privilégié entre les tout-petits et leurs parents (ou grands-parents). Sur inscription au 03 89 30 64 54

Lecture et chansons Inscription obligatoire

Vivez un temps privilégié de plaisir et de découvertes partagé entre parents (ou grands-parents) et tout-petits pour s’amuser et échanger autour de livres. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 11:00:00

fin : 2024-02-21 11:30:00

1 rue des Vallons

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est mediathequedusundgau@alsace.eu

L’événement Bébés lecteurs -Thème des bisous 0-4 ans Altkirch a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme du Sundgau