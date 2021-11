Souffelweyersheim Bibliothèque 7 à Lire Bas-Rhin, Souffelweyersheim Bébés-lecteurs: tendres câlinoux Bibliothèque 7 à Lire Souffelweyersheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Souffelweyersheim

Bébés-lecteurs: tendres câlinoux Bibliothèque 7 à Lire, 22 janvier 2022, Souffelweyersheim. Bébés-lecteurs: tendres câlinoux

Bibliothèque 7 à Lire, le samedi 22 janvier 2022 à 09:15

Les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un de leurs parents seront réunis autour d’un beau tapis à histoires pour découvrir des lectures tendres et toutes douces comme une Maman !

Places limitées, port du masque obligatoire à partir de 6 ans, présentation du Passe sanitaire obligatoire

Un moment tendre et câlin autour de beaux albums pour les 0-4 ans Bibliothèque 7 à Lire 10 Rue des Sept Arpents 67460 Souffelweyersheim Souffelweyersheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T09:15:00 2022-01-22T09:45:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Souffelweyersheim Autres Lieu Bibliothèque 7 à Lire Adresse 10 Rue des Sept Arpents 67460 Souffelweyersheim Ville Souffelweyersheim lieuville Bibliothèque 7 à Lire Souffelweyersheim