Finistère Saint-Martin-des-Champs Une bibliothécaire vous accueille et, par un mélange d’histoires, de comptines, de chansonnettes et de jeux de doigts, permet aux tout-petits d’aborder le monde des livres. Le plaisir peut être prolongé en empruntant des livres. Pour les 0-3 ans, sur inscription à l’accueil au 02.98.15.20.90 aux horaires d’ouverture ou par mail mediatheque@ville-stmartin29.fr +33 2 98 15 20 90 Rue Park Ar Roudour Médiathèque du Roudour Saint-Martin-des-Champs

