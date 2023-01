Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Bébés lecteurs Saint-Léon-sur-l'Isle, 23 février 2023
Bibliothèque Maison des associations Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne

2023-02-23 – 2023-02-23

Maison des associations Bibliothèque

Saint-Léon-sur-l’Isle

Atelier bébés Lecteurs (0-3 ans) de 10h à 11h30.
Bibliothèque 05 53 80 83 68 (le matin)

Maison des associations Bibliothèque Saint-Léon-sur-l’Isle

Détails
Catégories d'Évènement: Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle
Lieu Saint-Léon-sur-l'Isle
Adresse Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne Maison des associations Bibliothèque
Ville Saint-Léon-sur-l'Isle
Departement Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne