Saint-Amour Saint-Amour Jura, Saint-Amour Bébés Lecteurs Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Bébés Lecteurs Saint-Amour, 1 octobre 2021, Saint-Amour. Bébés Lecteurs 2021-10-01 – 2021-10-01 Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre

Saint-Amour Jura EUR Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous a suivre une séance de lecture à la médiathèque afin de découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme. Gratuit. Sur inscription. mediatheque@ccportedujura.fr +33 3 84 44 05 61 https://www.mediatheque.ccportedujura.fr/ Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous a suivre une séance de lecture à la médiathèque afin de découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme. Gratuit. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Ville Saint-Amour