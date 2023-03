Bébés lecteurs rue des écoles Plouhinec Catégories d’Évènement: Finistère

Plouhinec

Bébés lecteurs rue des écoles, 9 mars 2023, Plouhinec . Bébés lecteurs Médiathèque René Quillivic rue des écoles Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque René Quillivic

2023-03-09 10:30:00 – 2023-03-09 11:00:00

rue des écoles Médiathèque René Quillivic

Plouhinec

Finistère Accompagnateurs (parents, grands-parents, assistantes maternelles,..) venez avec de vos bouts de choux de 0 à 3 ans, afin d’écouter des histoires, comptines ou chansons. Sur réservation, évènement lié à la Semaine de la petite enfance. rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Plouhinec Finistère rue des écoles Médiathèque René Quillivic Ville Plouhinec Departement Finistère Lieu Ville rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec /

Bébés lecteurs rue des écoles 2023-03-09 was last modified: by Bébés lecteurs rue des écoles Plouhinec 9 mars 2023 finistère Médiathèque René Quillivic rue des écoles Plouhinec Finistère rue des écoles Plouhinec

Plouhinec Finistère