Bébés lecteurs Médiathèque Henri Emmanuelli 232 rue François Mauriac Rion-des-Landes

2022-06-04 10:30:00 – 2022-06-04 11:00:00

Histoires, comptines et jeux de doigts vont accompagner bébé pour découvrir le monde. Et même s'il est encore bien au chaud dans le ventre de maman, il peut venir écouter.

