2023-01-14 – 2023-01-14

Finistère Pascale et Laurinda racontent des histoires aux bébés de 0 à 3 ans. Nous vous accueillons avec des livres et des comptines dans la salle d’heure du conte.

Sur inscription, places limitées. +33 2 98 35 17 30 Place Saint-Michel Médiathèque Quimperlé

