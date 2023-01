Bébés lecteurs Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Rendez-vous à la bibliothèque le troisième mercredi du mois à 10h pour un moment d’éveil et de partage autour du livre, de comptines et de jeux de doigts. Pour les bébés de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle. Sur inscription. bibliothèque 7 Place de la Mairie Plounévez-Lochrist

