A 10h30, à la médiathèque de Le Faouët Durée : Environ 30 min Gratuit, sur inscription Venez écouter des histoires et des comptines sur le thème de la nuit, du sommeil. N’hésitez pas à venir avec un accessoire (bonnet de nuit, pyjama, doudou fétiche, etc….).

Nombre de places limités (environ 8 max.)

Histoires et comptines sur le thème de la nuit, du dodo, du sommeil pour les enfants de 0 à 3-4 ans accompagnés d’un parent. Médiathèque Le Faouët 54 rue de Saint-Fiacre 56320 Le Faouët Le Faouët Morbihan

