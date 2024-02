BÉBÉS LECTEURS MÉDIATHÈQUE DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Villeneuve-lès-Béziers, mercredi 6 mars 2024.

Des lectures à destination des plus petits.

Sur réservation uniquement, à partir de 1 an.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:30:00

fin : 2024-03-06

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie

