Bébés lecteurs – Mars Médiathèque Tournus

Tournus

Bébés lecteurs – Mars Médiathèque, 30 mars 2023, Tournus

2023-03-30 – 2023-03-30

Médiathèque Cour du Cloître

Tournus

Saône-et-Loire EUR Jeudi 30 mars – 10h à 12h – Médiathèque??????? La médiathèque c’est aussi pour les tout-petits !

Le jeudi 30 mars, la médiathèque vous propose une activité « Bébés lecteurs » : des mots doux, des comptines pour les petites oreilles ! Entrée libre, sur inscription à la Médiathèque.

Activité de 10h à 12h, de 6 mois à 3 ans. Médiathèque de Tournus, Cour du Cloître Médiathèque Cour du Cloître Tournus

Médiathèque Cour du Cloître Tournus

