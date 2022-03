Bébés lecteurs Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Bébés lecteurs Léon, 12 mai 2022, Léon. Bébés lecteurs Rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon

2022-05-12 – 2022-05-12 Rue Fernand Duboscq Médiathèque

Léon Landes Léon Venez passer un moment de partage et de convivialité tout en faisant découvrir la lecture à vos enfants de 0 à 3 ans.

Informations et inscriptions au 05 58 48 70 61.

Gratuit. Médiathèque de Léon

Rue Fernand Duboscq Médiathèque Léon

