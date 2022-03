Bébés lecteurs Le Zèbre – Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Catégories d’évènement: Bray-sur-Somme

La médiathèque le Zèbre de Bray-sur-Somme propose une animation pour les enfants de moins de 4 ans autour du livre. C’est tout le principe des “bébés lecteurs”. Au programme des lectures de comptines et jeux de doigts qui permettront de se laisser emporter dans de belles histoires.

Sur réservation

Une animation proposée aux tout-petits et leurs parents pour se laisser conter de belles histoires ! Le Zèbre – Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme Somme

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T10:30:00

