La Bibli, le mercredi 3 novembre à 10:15

Les bébés et leurs parents sont invités à partager un moment de lectures dans l’espace albums de la bibliothèque. Les bibliothécaires liront des histoires toutes douces, acidulées, et chanteront de jolies comptines. Inscription en ligne, par téléphone au 01 49 76 60 32, ou par e-mail à : [[bibli@joinvillelepont.fr](mailto:bibli@joinvillelepont.fr)](mailto:bibli@joinvillelepont.fr) Condition d’accès : Sur inscription, de 10 mois jusqu’à 3 ans.

Moment lecture avec vos petits bouts La Bibli 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Val-de-Marne

