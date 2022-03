BÉBÉS LECTEURS Grandchamps-des-Fontaines, 10 mars 2022, Grandchamps-des-Fontaines.

Deux jeudis par mois, les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes, en leur contant des histoires captivantes et en leur présentant les belles illustrations qui les accompagnent.

Dans une ambiance paisible, où l’on parcourt des histoires poétiques.

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr +33 2 49 62 39 70

