BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines, lundi 15 janvier 2024.

BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Un temps entre tout-petits, dans une ambiance paisible

Deux jeudis par mois

Les enfants découvrent plusieurs albums jeunesse, sélectionnés en fonction d’une thématique et adaptés aux tout-petits. Ce moment permet de donner un avant-goût de la lecture et de l’art aux plus jeunes,

De 0 à 3ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15

fin : 2024-06-30

Médiathèque Victor Hugo

Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

L’événement BÉBÉS LECTEURS Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2024-04-06 par eSPRIT Pays de la Loire