Mellac Mellac Finistère, Mellac Bébés lecteurs – Éveil aux langues Mellac Catégories d’évènement: Finistère

Mellac

Bébés lecteurs – Éveil aux langues, 7 avril 2021-7 avril 2021, Mellac. Bébés lecteurs – Éveil aux langues 2021-04-07 10:30:00 – 2021-04-07 11:00:00 Médiathèque de Mellac Lieu-dit Le Bourg

Mellac Finistère Mellac Tous les mercredis de 10h30 à 11h (sauf vacances scolaires).

Sur inscription. bibliotheque@mellac.bzh +33 2 98 71 93 86 Tous les mercredis de 10h30 à 11h (sauf vacances scolaires).

Sur inscription.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mellac Autres Lieu Mellac Adresse Médiathèque de Mellac Lieu-dit Le Bourg Ville Mellac