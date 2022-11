Bébés lecteurs et musiciens

2022-12-21 – 2022-12-21 Avec sa proposition de « poche musicale », Hélène Recule espère « faciliter le germe de la graine de musicien chez le tout-petit ». Ce temps d’éveil sonore passe par des chansons traditionnelles enfantines et des inventions sonores surprises pour un plaisir musical partagé. 0-3 ans, sur inscription, nombre de places limité.

Une séance à 10h, une autre à 11h.

