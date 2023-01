Bébés lecteurs et éveil musical Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Bébés lecteurs et éveil musical Pleurtuit, 9 mars 2023, Pleurtuit . Bébés lecteurs et éveil musical Médiathèque de Pleurtuit Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque de Pleurtuit

2023-03-09 10:30:00 – 2023-03-09

Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque de Pleurtuit

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Les lectures en musique, c’est un rendez-vous pour découvrir les livres en compagnie des bibliothécaires et d’une musicienne de l’école de musique. Au programme : lecture, comptines et jeux de doigts. Un jeudi par mois, à 10h30 à la médiathèque. Gratuit sur réservation. +33 2 23 16 12 20 Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque de Pleurtuit Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-12-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque de Pleurtuit Ville Pleurtuit lieuville Rue Brindejonc des Moulinais Médiathèque de Pleurtuit Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Bébés lecteurs et éveil musical Pleurtuit 2023-03-09 was last modified: by Bébés lecteurs et éveil musical Pleurtuit Pleurtuit 9 mars 2023 ille-et-vilaine Médiathèque de Pleurtuit Rue Brindejonc des Moulinais Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine