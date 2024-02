BÉBÉS LECTEURS DES CONTES ADAPTÉS AUX PLUS PETITS bibliothèque Clod’Aria L’Orbrie, jeudi 14 mars 2024.

En cette année Olympique, cette édition sera sportive ou ne sera pas ! Le temps du festival, théâtre, médiathèque, salles polyvalentes se transforment en véritable stadium où les plus grands marathoniens de la parole et de la musique vont se produire sur le Pays de Fontenay

A la bibliothèque :

Des contes adaptés aux plus petits avec une lecture kamishibaï autour du Petit Chaperon rouge.

Pour public de 0 à 3 ans.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque 02 51 51 07 39 / bibliotheque.lorbrie@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 10:30:00

fin : 2024-03-14 11:00:00

bibliothèque Clod’Aria 21 rue du docteur Audé

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire bibliotheque.lorbrieàorange.fr

