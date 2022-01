BÉBÉS LECTEURS Delme Delme Catégories d’évènement: Delme

BÉBÉS LECTEURS Delme, 22 janvier 2022, Delme.

2022-01-22 09:30:00 – 2022-01-22 10:00:00

Delme Moselle Delme L’animation « Les bébés lecteurs » est destinée aux enfants de moins de trois ans. Elle est gratuite et mensuelle (deuxième semaine de chaque mois). Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire auprès de la médiathèque de DELME.

Accompagnés de leurs parents ou de leur assistant maternel, les bébés pourront découvrir le livre au travers de petites histoires, de comptines et de jeux de doigts ! mediathequededelme@orange.fr +33 3 87 01 39 91 http://www.mediathequedelme.fr/ Médiathèque de Delme

Médiathèque ludothèque intercommunale de Delme 7 impasse Saint-Germain Delme

