Bébés lecteurs Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët, mercredi 7 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:30:00

fin : 2024-02-07 11:30:00

Marianne accueille les tout petits, et leurs accompagnant·es pour une séance de lecture collective. Petit·e·s et grand·e·s découvriront des albums, jeux de doigts et comptines.

Un temps de lecture individuel, avec choix d’albums à emporter, est proposé à l’issue de l’animation.

La médiathèque propose plusieurs séances:

* mardis matin pour les assistantes maternelles (sur inscription au 02 98 96 22 53)

* mercredis matin pour une séance « en famille » à 10h30

* vendredis matin pour la crèche « Les P’tits Malins »

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne mediatheque@clohars-carnoet.bzh



