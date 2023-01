Bébés lecteurs Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’Évènement: Chef-Boutonne

De 0 à 3 ans, le rendez-vous des tout-petits ! Un vendredi par mois, à 10h, une activité pour sensibiliser et familiariser l’enfant au livre, de façon ludique, en l’aidant à développer son langage, sa curiosité… Histoires, comptines et chansons En deuxième partie de séance, Janique, animatrice du Relais Petite Enfance, assure l’éveil musical : c’est avant tout une découverte, une expérimentation des sons, des objets et des instruments. Le but est de les initier et de développer leur sens de l’écoute… L’animation a lieu à la médiathèque de Chef-Boutonne Durée : 1h. 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai Animation gratuite sur inscription au 05 49 27 91 76

En partenariat avec le Relais Petite Enfance

Histoires, comptines et chansons De 0 à 3 ans, le rendez-vous des tout-petits ! Animation gratuite sur inscription au 05 49 27 91 76 Médiathèque de Chef-Boutonne Pixabay

