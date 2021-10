Briouze Briouze Briouze, Orne Bébés lecteurs Briouze Briouze Catégories d’évènement: Briouze

Orne

Bébés lecteurs Briouze, 16 novembre 2021, Briouze. Bébés lecteurs 2021-11-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-16

Briouze Orne Briouze Lectures pour les petits, les histoires c’est bon pour les petits !

pour instaurer une complicité, pour lui donner goût à la lecture, venez pour un temps partager des histoires sélectionnées spécialement pour les tout-petits Lectures pour les petits, les histoires c’est bon pour les petits !

pour instaurer une complicité, pour lui donner goût à la lecture, venez pour un temps partager des histoires sélectionnées spécialement pour les tout-petits +33 2 33 62 81 50 Lectures pour les petits, les histoires c’est bon pour les petits !

pour instaurer une complicité, pour lui donner goût à la lecture, venez pour un temps partager des histoires sélectionnées spécialement pour les tout-petits dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Briouze, Orne Autres Lieu Briouze Adresse Ville Briouze lieuville 48.69823#-0.36798