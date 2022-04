Bébés lecteurs. Bresles Bresles Catégories d’évènement: Bresles

Oise

Bébés lecteurs. Bresles, 7 mai 2022, Bresles. Bébés lecteurs. Bresles

2022-05-07 10:30:00 – 2022-05-07 11:15:00

Bresles Oise Bresles 0 0 Dans cette heure du conte, Laetitia fait découvrir ses premiers livres à votre enfant.

De 0 à 3 ans – Accompagnateur exigé. Dans cette heure du conte, Laetitia fait découvrir ses premiers livres à votre enfant.

De 0 à 3 ans – Accompagnateur exigé. mediatheque@bresles.fr +33 3 65 94 01 07 Dans cette heure du conte, Laetitia fait découvrir ses premiers livres à votre enfant.

De 0 à 3 ans – Accompagnateur exigé. Médiathèque de Bresles

Bresles

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bresles, Oise Autres Lieu Bresles Adresse Ville Bresles lieuville Bresles Departement Oise

Bresles Bresles Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bresles/

Bébés lecteurs. Bresles 2022-05-07 was last modified: by Bébés lecteurs. Bresles Bresles 7 mai 2022 Bresles Oise

Bresles Oise