BÉBÉS-LECTEURS Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

BÉBÉS-LECTEURS Bitche, 19 février 2022, Bitche. BÉBÉS-LECTEURS Bitche

2022-02-19 11:00:00 – 2022-02-19 11:30:00

Bitche Moselle Bitche Eveil à la lecture autour d’histoires, comptines, jeux de doigts.

Enfants de 0 à 3 ans. Durée 30 min.

Sur inscription. contact@mediatheque-josephschaefer.fr +33 3 87 06 15 76 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ mediathèque

Bitche

