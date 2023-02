BÉBÉS LECTEURS Bibliothèque La Roche-Blanche La Roche-Blanche Catégories d’Évènement: La Roche-Blanche

BÉBÉS LECTEURS 171 Rue Saint-Michel Bibliothèque La Roche-Blanche Loire-Atlantique

2023-03-14 10:00:00 – 2023-03-14 10:30:00

Bibliothèque 171 Rue Saint-Michel

La Roche-Blanche

Loire-Atlantique La Roche-Blanche Des histoires pour les petits, lectures, comptines et jeux de doigts.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Des histoires pour les petits, lectures, comptines et jeux de doigts. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription. Bibliofil@pays-ancenis.com +33 9 66 90 06 65 https://bibliofil.pays-ancenis.com/

