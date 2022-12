BÉBES-LECTEURS Bessé-sur-Braye, 13 janvier 2023, Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye. BÉBES-LECTEURS Promenade de la Pléiade Bessé-sur-Braye Sarthe

2023-01-13 09:30:00 – 2023-01-13 10:30:00 Bessé-sur-Braye

Sarthe Bessé-sur-Braye Maryline vous attend à la médiathèque pour une séance de lecture avec les tout-petits (0-3ans)

Inscriptions obligatoire, places limitées Organisé par la Médiathèque de Bessé-sur-Braye mediatheque@bessesurbraye.fr +33 2 43 35 57 87 https://www.mediatheque.besse-sur-braye.fr/ Bessé-sur-Braye

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye, Sarthe Autres Lieu Bessé-sur-Braye Adresse Promenade de la Pléiade Bessé-sur-Braye Sarthe Ville Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye lieuville Bessé-sur-Braye Departement Sarthe

Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besse-sur-braye-besse-sur-braye/

BÉBES-LECTEURS Bessé-sur-Braye 2023-01-13 was last modified: by BÉBES-LECTEURS Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 13 janvier 2023 Bessé-sur-Braye Promenade de la Pléiade Bessé-sur-Braye Sarthe Bessé-sur-Braye Sarthe sarthe

Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Sarthe