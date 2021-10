Bébés lecteurs Beaussais-sur-Mer, 24 novembre 2021, Beaussais-sur-Mer.

Bébés lecteurs 2021-11-24 10:30:00 – 2021-11-24 Médiathèque de Ploubalay Grande salle de l’étage

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer

La médiathèque propose, pour les enfants et les parents, un atelier riche en histoires et chansons !

Les dates des prochains mois vous seront communiquées ultérieurement!

Il vous faudra réserver auprès de nous votre séance car notre jauge se limite à 7 personnes adultes masquées & à 10 enfants.

2 séances par mois vous sont proposées à raison d’un mercredi et d’un vendredi.

L’animation du mercredi est identique à celle du vendredi. L’animation est renouvelée chaque mois.

Ces ateliers ont lieu dans LA GRANDE SALLE de l’étage de la médiathèque et se déroulent en 2 temps ;

• une animation de 15 mn au cours de laquelle pourront être utilisés en soutien aux livres ; kamishibaï, musique, instruments musicaux, tapis de lecture, Raconte-tapis, jeux de lumière, jeux corporels, marionnettes et poupées, comptines)

• un temps de prêt des livres aux enfants (livres à toucher…)

Temps de découverte et de partage du plaisir de lire réservé exclusivement aux enfants en bas âge Temps de rencontre également pour les assistantes maternelles, les parents et grands-parents.

Gratuit.

Mercredi 24 novembre 2021 – 10h30 – Médiathèque

mediatheque@beaussais.bzh +33 2 96 86 60 68

