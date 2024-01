Bébés lecteurs Rue Jean-Marie Carer Baye, jeudi 28 mars 2024.

Bébés lecteurs Rue Jean-Marie Carer Baye Finistère

Pour un moment privilégié autour des livres, comptines et autres jeux de doigts, Sylviane et Annie donnent rendez-vous aux enfants de 0 à 3 ans et à leurs parents, grands-parents, assistant(e)s maternel(le)s, accompagnateurs…

La séance dure environ 45 minutes. La participation à nos animations ne nécessite pas d’avoir une carte de médiathèque, elles sont ouvertes à tous. .

Rue Jean-Marie Carer Médiathèque

Baye 29300 Finistère Bretagne bibliothequebaye@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 10:30:00

fin : 2024-03-28 11:30:00



L’événement Bébés lecteurs Baye a été mis à jour le 2024-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS