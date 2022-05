Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais, 9 février 2022, . Bébés Lecteurs atelier lectures pour les tout-petits (3 mois-3 ans) à La Roche-Chalais

2022-02-09 10:00:00 – 2022-06-24 Centre de Loisirs : Atelier lecture pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, à 10h00, animation autour du livre avec Pascale Ardoui Gratuit. Centre de Loisirs : Atelier lecture pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, à 10h00, animation autour du livre avec Pascale Ardouin. nGratuit +33 5 53 90 67 90 Centre de Loisirs : Atelier lecture pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans, à 10h00, animation autour du livre avec Pascale Ardoui Gratuit. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville