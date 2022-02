Bébés lecteurs Argentan, 26 février 2022, Argentan.

Bébés lecteurs Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

2022-02-26 16:30:00 – 2022-02-26 17:00:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan Orne

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour aimer les livres et les histoires, la médiathèque invite les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à une animation lecture et à la découverte de nouveaux albums. Un instant de complicité et de plaisir à partager en famille.

Les séances se feront sur inscription.

Salle heure du conte – Pour les 0-3 ans

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour aimer les livres et les histoires, la médiathèque invite les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à une animation lecture et à la découverte de nouveaux albums. Un instant de complicité et de plaisir à…

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour aimer les livres et les histoires, la médiathèque invite les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à une animation lecture et à la découverte de nouveaux albums. Un instant de complicité et de plaisir à partager en famille.

Les séances se feront sur inscription.

Salle heure du conte – Pour les 0-3 ans

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan

dernière mise à jour : 2022-01-05 par