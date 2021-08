Bébés lecteurs Argentan, 27 novembre 2021, Argentan.

Bébés lecteurs 2021-11-27 16:30:00 – 2021-11-27 17:00:00 Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des Rédemptoristes

Argentan 61200 Argentan Orne

Parce qu’on n’est jamais trop petit pour aimer les livres et les histoires, la médiathèque invite les enfants de moins de 3 ans et leurs parents à une animation lecture et à la découverte de nouveaux albums. Un instant de complicité et de plaisir à partager en famille.

Les séances se feront sur inscription.

Salle heure du conte – Pour les 0-3 ans

animations-mediatheque@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 02 50 http://www.mediatheques-argentan-intercom.fr/

