2022-07-07 10:00:00 – 2022-07-07 11:00:00 Animation contée pour bébés-lecteurs (de 0 à 3 ans)

Programme : Bébé dans son bain », avec la conteuse professionnelle Nathalie M’Rica, de la compagnie Ma fabrique à mots.

Gratuit et ouvert à tous.

