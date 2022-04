Bébés lecteurs (0 à 3 ans) Plouigneau, 8 avril 2022, Plouigneau.

Bébés lecteurs (0 à 3 ans) Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque Plouigneau

2022-04-08 – 2022-04-08 Place Jean-Pierre Coatanlem Médiathèque

Plouigneau Finistère Plouigneau

Lectures d’albums pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents, grand-parents ou assistantes maternelles. Un moment d’échange et de douceur autour d’images et d’histoires adaptées au plus jeune public.

Sur inscription – Gratuit

bibliotheque@plouigneau.fr +33 2 98 67 79 18 http://www.mediatheque-plouigneau.fr/index.php?option=com_icagenda&view=event&id=8:bebes-lecteurs&Itemid=144&date=2022-04-08-10-30

