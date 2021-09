Kunheim Kunheim Haut-Rhin, Kunheim Bébé zéro déchet Kunheim Kunheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kunheim

Bébé zéro déchet Kunheim, 5 octobre 2021, Kunheim. Bébé zéro déchet 2021-10-05 20:00:00 – 2021-10-05 21:30:00

Kunheim Haut-Rhin Kunheim Protéger la santé de bébé, tout en faisant des économies et en étant respectueux de l’environnement… Les thèmes abordés : alimentation, couches lavables, hygiène… Les participants pourront également fabriquer leur propre liniment. Apportez 2 pots de type confiture. Protéger la santé de bébé, tout en faisant des économies et en étant respectueux de l’environnement… Les thèmes abordés : alimentation, couches lavables, hygiène… Les participants pourront également fabriquer leur propre liniment. Apportez 2 pots de type confiture. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kunheim Autres Lieu Kunheim Adresse Ville Kunheim lieuville 48.07741#7.53766