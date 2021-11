Senlis Médiathèque Municipale de Senlis Oise, Senlis Bébé signe Médiathèque Municipale de Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

L’atelier se déroule autour d’histoires, de comptines ou encore de jeux signés animé par Tiffany Simon, psychomotricienne et formée en signes associés à la parole. Le tout-petit est doué de capacités gestuelles communicatives avant même de pouvoir s’exprimer par la parole pour exprimer ses besoins, ses envies, ses émotions et ainsi réduire la frustration liée à l’incompréhension. Public : enfants en âge préverbal et parents.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T11:30:00

