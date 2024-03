Bébé signe Espace Bola Langon, vendredi 22 mars 2024.

Bébé signe Initiation à la langue des signes pour pouvoir communiquer avec bébé dès le plus jeune âge.

Atelier ouvert aux futurs parents et aux parents avec enfants jusqu’à 2 ans et demi. Vendredi 22 mars, 10h00 Espace Bola

Eléonore, Professionnelle de la Petite Enfance et intervenante au sein de l’association « Tous en signe 47 » vous montrera les premiers signes à faire avec bébé pour pouvoir communiquer plus facilement avant l’acquisition de la parole.

Dans un second temps elle vous fera découvrir une petite comptine à faire et refaire à la maison avec petits et grands.

inscription obligatoire sur www.espacebola.com/evenements

Espace Bola 37 rue Maubec 33210 Langon