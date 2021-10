Bréhand Bréhand BREHAND, Côtes-d'Armor Bébé puce : jouets, vêtements jusqu’à 16 ans, puériculture Bréhand Bréhand Catégories d’évènement: BREHAND

Bébé puce : jouets, vêtements jusqu’à 16 ans, puériculture Bréhand, 14 novembre 2021, Bréhand. Bébé puce : jouets, vêtements jusqu’à 16 ans, puériculture rue du général Boishardy Salle des Fêtes Bréhand

2021-11-14 09:00:00 – 2021-11-14 13:30:00

Bébé puce jouets, vêtements jusqu'à 16 ans et puériculture réservé aux particuliers. passe sanitaire et port du masque obligatoire et respect des distanciations sociales.

