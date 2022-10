Bébé nature Sermamagny Sermamagny Catégories d’évènement: Sermamagny

Territoire de Belfort Sermamagny Territoire de Belfort EUR Eveil sensoriel à la nature

Initiation au langage des signes

Faire soi-même des produits de soin et d’entretien

Comment réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens ?

Atelier cuisine bébé. Observer. Diversifier.

Alternatives aux écrans

« Allaiter », exposition photographique de Bénédicte Hoff

Tous les bébés sont bienvenus ! Entrée libre dans la limite des place dispos. https://www.territoiredebelfort.fr/la-maison-departementale-de-lenvironnement/bebe-nature

