Bébé nature

2022-10-23 14:00:00 – 2022-10-23 17:30:00 EUR Concert immersif et musicothérapie à 16h.

S’endormir ou jouer sans écran

« Allaiter », exposition photographique de Bénédicte Hoff

Eveil sensoriel à la nature, micro-balades, jeux.

Relaxation musicale

Tous les bébés sont bienvenus ! Entrée libre dans la limite des place dispos. dernière mise à jour : 2022-10-13 par

